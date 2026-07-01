Ci si aspetta che i Leoni della Teranga possano creare insidie a Seattle, ma non abbastanza da strappare la qualificazione ai Diavoli Rossi.

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Quote Belgio - Senegal

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Pronostico risultato esatto: Belgio - Senegal 2-1

Pronostico marcatore: Belgio - Leandro Trossard, Romelu Lukaku; Senegal - Sadio Mane

Il Belgio non ha convinto appieno in questi Mondiali 2026, ma ha dato un segnale forte travolgendo la Nuova Zelanda per 5-1 nell'ultimo match. In precedenza erano arrivati i pareggi contro Egitto e Iran, motivo per cui sarà necessaria una prestazione di ben altro spessore nella fase a eliminazione diretta per superare il turno. Rudi Garcia si aspetta che la squadra dia continuità all'ultima convincente vittoria.

Dall'altra parte, il Senegal ha strappato il pass per i sedicesimi quasi in extremis nel Gruppo I, complice la pesante sconfitta per 5-0 subita contro l'Iraq nella terza giornata. La selezione di Pape Thiaw è comunque andata a segno sia contro la Francia che contro la Norvegia, anche se i due KO consecutivi non hanno rappresentato l'avvicinamento ideale. Avendo comunque ritrovato una buona confidenza con il gol, la speranza per i campioni d'Africa è quella di svoltare definitivamente.

Probabili formazioni Belgio - Senegal

Belgio: Courtois, Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaere

Senegal: Diaw, Jakobs, Seck, Niakhate, Diatta, Camara, Gueye, Diarra, Mane, Jackson, Sarr

I Diavoli Rossi per il passaggio del turno

Il Belgio parte con i favori del pronostico in vista del match del Lumen Field contro il Senegal, ma non si preannuncia una vittoria schiacciante. I Leoni della Teranga possono fare affidamento su diverse individualità di spessore e proveranno a dire la loro a Seattle. Il pronostico pende comunque a favore della selezione europea per la vittoria finale, al termine di un confronto che si preannuncia molto impegnativo.

Zeno Debast è vicino al rientro dopo essere tornato ad allenarsi con il gruppo, ma questa partita potrebbe arrivare troppo presto. In avanti, una maglia da titolare per Romelu Lukaku resta un'ipotesi remota. Il Senegal dovrà invece fare a meno del portiere Edouard Mendy a causa di un infortunio al ginocchio, il quale potrebbe rientrare per gli ottavi in caso di qualificazione.

Non mancano i dubbi sul cammino della nazionale belga, considerando che la sua "Generazione d'Oro" è ormai giunta al capolinea. Tuttavia, il tasso tecnico complessivo dovrebbe essere sufficiente per portare a casa il risultato in quello che si preannuncia un match sul filo del rasoio nello Stato di Washington.

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Il Senegal pronto a dare battaglia

Raramente queste due formazioni rimangono a secco di gol. Il Belgio ha trovato la via della rete in 15 delle ultime 17 partite disputate. Il Senegal, dal canto suo, ha mancato l'appuntamento con il gol solo cinque volte dall'inizio del 2025.

Allo stesso tempo, però, nessuna delle due difese è apparsa particolarmente impermeabile. Stati Uniti, Messico, Egitto e Nuova Zelanda sono riuscite a colpire la retroguardia belga quest'anno, mentre i senegalesi hanno collezionato cinque clean sheet in 11 incontri. Entrambe le squadre avranno le loro carte da giocare per creare occasioni da rete.

Queste due selezioni si affronteranno per la prima volta in assoluto mercoledì, dando vita a un match che si preannuncia spettacolare. L'esito più probabile vede una vittoria del Belgio accompagnata da marcature su entrambi i lati del campo.

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Trossard pronto a trascinare i suoi sul palcoscenico più importante

Con il Belgio che vanta già quattro marcatori diversi in questo torneo, individuare un favorito assoluto per andare a segno non è un compito semplice. Il potenziale offensivo non manca di certo ai Diavoli Rossi, così come ai Leoni della Teranga. Questo scontro da dentro o fuori sarà probabilmente deciso da una giocata individuale, e c'è un giocatore in particolare che si esalta sotto la pressione di queste grandi sfide.

Leandro Trossard si è costantemente dimostrato decisivo nei match di cartello con la maglia dell'Arsenal, collezionando ben 19 tra gol e assist a livello di club nella stagione 2026/27. Il trentunenne si presenterà a questa sfida con il morale alle stelle dopo la doppietta siglata contro la Nuova Zelanda. Vanta inoltre quattro contributi al gol nelle ultime quattro apparizioni con la nazionale, e il Senegal dovrà prestare la massima attenzione alle sue accelerate.

I bookmaker indicano Romelu Lukaku come il principale indiziato per trovare la via della rete, ma la sua partenza dal primo minuto appare improbabile. Sul fronte opposto, Nicolas Jackson e Sadio Mané restano le minacce più concrete per l'undici guidato da Pape Thiaw. In definitiva, la scelta ricade su Trossard come uomo chiave del match, avendo la qualità necessaria per sbloccare la partita con un gol o un assist decisivo.

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