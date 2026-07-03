Pronostici Argentina - Capo Verde: Messi pronto a interrompere il cammino degli Squali Blu

Dopo aver stupito il mondo del calcio conquistando il secondo posto nel proprio girone, Capo Verde si appresta ad affrontare un proibitivo sedicesimo di finale contro l'Argentina di Lionel Messi e compagni.

Migliori scommesse per Argentina - Capo Verde

Argentina -2 (handicap europeo) a quota 2.10 su Lottomatica

Lionel Messi segna almeno 2 gol a quota 3.40 su bet365

1° Tempo (Argentina segna 2+ gol) a quota 1.75 su Stake

Quote Argentina vs Capo Verde

Argentina vs Capo Verde Lottomatica bet365 Stake Argentina 1.15 1.10 1.10 Pareggio 8.00 10.00 12.00 Capo Verde 18.00 18.00 20.00

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Argentina-Capo Verde 3-0

Pronostico marcatore: Argentina - Messi (x2), Martinez

In pochi avrebbero potuto prevedere l'approdo di Capo Verde alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. La sorte ha riservato loro uno dei compiti più difficili in assoluto nei sedicesimi di finale: affrontare l'Argentina di Lionel Messi.

L'Albiceleste ha letteralmente dominato la fase a gironi, vincendo tutte e tre le partite disputate, con un bilancio di otto reti realizzate e una sola subita. Il protagonista assoluto è stato, come al solito, Messi, autore di una tripletta contro l'Algeria e di altri tre gol complessivi nei successi contro Giordania e Austria.

La selezione argentina ha dimostrato di saper sbloccare rapidamente i match del proprio raggruppamento. Contro la Giordania sono arrivate due reti nella prima mezz'ora di gioco, e la squadra è riuscita a chiudere in vantaggio la prima frazione anche nelle sfide contro Austria e Algeria.

Dall'altra parte, è sorprendente notare come Capo Verde sia ancora imbattuto in questa fase finale del torneo. Tutto è iniziato con un clamoroso pareggio a reti bianche contro la Spagna, una delle grandi favorite per la vittoria finale, a cui sono seguiti altri due pareggi di spessore contro Uruguay e Arabia Saudita.

Contro la Spagna, nazionale di caratura simile all'Argentina, la selezione capoverdiana ha rinunciato quasi totalmente al possesso palla, registrando appena il 24% del controllo del gioco nei 90 minuti. Il merito di quel risultato va in gran parte alla prestazione superlativa del veterano Vozinha: il portiere quarantenne ha compiuto otto parate straordinarie per neutralizzare gli attacchi spagnoli.

Probabili formazioni Argentina - Capo Verde

Argentina: E. Martinez, Molina, Otamendi, Tagliafico, Romero, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Messi, Alvarez, L. Martinez

Capo Verde: Vozinha, Moreira, Stopira, Lopes, Costa, Monteiro, Rodrigues, Cabral, Duarte, Mendes, Livramento

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L'Argentina punta a vincere con almeno tre gol di scarto

L'attacco dell'Argentina si è dimostrato in uno stato di forma strabiliante in questo avvio di torneo. Tutto è cominciato con la tripletta di Messi che ha trascinato i suoi nel 3-0 contro l'Algeria, nazionale che occupa il 29° posto nel ranking FIFA.

Se si confronta questo dato con la 64ª posizione nel ranking occupata da Capo Verde, appare evidente il motivo per cui una vittoria con almeno tre reti di scarto sia uno scenario molto concreto. Gli Squali Blu hanno registrato appena 0,21 xG (Expected Goals) contro la Spagna, rendendo davvero difficile ipotizzare che possano trovare la via del gol contro la retroguardia argentina.

I mercati delle scommesse stimano una probabilità del 40% per una vittoria dell'Argentina con un margine di tre o più gol. Qualora l'Albiceleste dovesse scardinare la resistenza di Capo Verde nei primi minuti, la partita potrebbe trasformarsi rapidamente in un monologo.

Scommessa 1: Argentina -2 (handicap europeo) a quota 2.10 su Lottomatica

Ottima quota per un Messi scatenato contro la difesa capoverdiana

Messi ha già ampiamente dimostrato di essere ancora al massimo delle proprie capacità. Ha messo a segno sei gol in tre partite della fase a gironi, mantenendo una media impressionante di due reti a partita in questa fase finale del torneo. L'esperienza nell'Inter Miami sembra averlo aiutato ad adattarsi perfettamente alle condizioni climatiche e ai campi del Nord America.

Nonostante il netto divario tecnico con gli avversari di sabato, le quote dei bookmaker assegnano solo il 29,41% di possibilità a un'altra doppietta del fuoriclasse di Rosario.

Questo scenario si scontra con il fatto che il capitano argentino ha finora mantenuto una media realizzativa impeccabile in ogni match di questa competizione. Questa opzione rappresenta senza dubbio la value bet più interessante tra i nostri tre pronostici per Argentina-Capo Verde. Il baricentro basso e la rapidità nello stretto di Messi continuano a essere un incubo per le difese che scelgono di arroccarsi nella propria area.

Scommessa 2: Lionel Messi segna almeno 2 gol a quota 3.40 su bet365

Almeno due reti per l'Albiceleste nel primo tempo

Nell'ultimo match del girone contro la Giordania, l'Argentina ha trovato la via del gol per ben due volte nei primi 30 minuti. La selezione giordana esprime un livello di gioco molto simile a quello di Capo Verde, e il tentativo di arginare la forza d'urto dei sudamericani si è rivelato fallimentare.

Se l'Argentina dovesse sbloccare il punteggio nei primi 10-15 minuti, il piano tattico degli Squali Blu salterebbe immediatamente, aprendo la strada a un probabile raddoppio prima dell'intervallo. La quota per due o più gol dell'Argentina nel primo tempo riflette una probabilità implicita del 36,36%. Il tridente offensivo composto da Lautaro Martinez, Julian Alvarez e Messi ha tutta la qualità necessaria per travolgere la linea difensiva capoverdiana fin dalle prime battute.

Scommessa 3: 1° Tempo (Argentina segna 2+ gol) a quota 1.75 su Stake

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