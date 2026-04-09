Cinque sfide da seguire per scommesse sui gol in Serie A

In quanto al numero di gol, la Serie A sta vivendo una tendenza inusuale. Ma non mancano statistiche interessanti e sfide da tenere d'occhio.

Scommessa Goldbet Lottomatica NetBet No goal + Under 2.5 in Roma - Parma 2.10 2.10 2.00 Over 1.5 casa + Under 1.5 ospite - Sì in Como - Verona 2.10 2.10 2.07 Goal + Over 2.5 in Bologna - Torino 2.60 2.60 2.67 Goal in Genoa - Cremonese 2.15 2.15 2.18 No goal in Cagliari - Sassuolo 1.90 1.90 1.86

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Roma - Parma: un nuovo successo a "corto muso" per i giallorossi?

La Roma ospita il Parma a tre giorni dall'1-0 sul campo del Sassuolo. La prima firma di Paulo Dybala nella Serie A 2025/26 ha rappresentato allo stesso tempo l'ottavo sigillo giallorosso in altrettanti turni. Negli stessi, gli undici di Gian Piero Gasperini hanno concesso tre reti – di cui soltanto una in una sfida con gol da entrambe le parti. Il 2-1 a Firenze del 5 ottobre era arrivato a cavallo tra il 2-0 contro l'Hellas Verona e lo 0-1 contro l'Inter, immediatamente dopo la sosta.

Inoltre, il Parma – nelle prime otto sfide in Serie A sotto la guida di Carlos Cuesta – ha timbrato tre volte il cartellino e subìto sette gol. Nello specifico, i ducali avevano trovato la rete solo alla seconda giornata, nell'1-1 contro l'Atalanta, e a fine settembre nel 2-1 contro il Torino. Poi, lo 0-1 contro il Lecce, prima di costringere al pari a reti inviolate il Genoa a Marassi e, sabato, il Como.

Le quote dei principali bookmaker per la combo "No goal + Under 2.5" oscillano tra 2.02 e 2.10.

Como - Hellas Verona: i lariani sigleranno almeno due reti e ne concederanno al massimo una?

A quattro giorni dallo 0-0 al Tardini, il Como riceve l'Hellas Verona – e lo fa dopo non aver mai concesso più di una rete nelle otto uscite in Serie A. Nella più recente al Sinigallia, gli uomini di Cesc Fabregas avevano prolungato, con il 2-0 contro la Juventus, la crisi bianconera. E – dopo il 2-1 a Firenze – avevano insaccato più di una volta per la seconda volta in quattro gare.

È vero che in mezzo erano arrivati gli 1-1 contro la Cremonese e sul campo dell'Atalanta, ma l'Hellas Verona è reduce dal 2-2 contro il Cagliari. La squadra di Paolo Zanetti ha così incassato – per la terza volta nel giro di sette gare – almeno due reti. Dopo lo 0-4 contro la Lazio, era arrivato – sempre all'Olimpico – lo 0-2 contro la Roma, seguito dallo 0-1 contro il Sassuolo e dallo 0-0 a Pisa.

I principali bookmaker propongono per il segno "Combo Over 1.5 casa + Under 1.5 ospite – Sì" quote da 2.07 a 2.10.

Bologna e Torino insaccheranno complessivamente tre o più volte?

Il Bologna torna al Dall'Ara dopo aver segnato – nel 2-2 in casa della Fiorentina – per la quinta volta consecutiva in Serie A più di due reti. Questa striscia dei felsinei non si è interrotta nemmeno dopo la polmonite che ha costretto al ricovero Vincenzo Italiano.

È vero che le reti gigliate sono arrivate da calcio di rigore, ma è altrettanto vero che, nella seconda metà di settembre, i rossoblù avevano registrato il 2-1 contro il Genoa e il 2-2 a Lecce. Poi il Bologna si era imposto per 4-0 contro il Pisa e, al ritorno dalla sosta, per 2-0 a Cagliari.

Dal canto suo, il Torino arriva sotto le Torri sulle ali dell'1-0 contro il Napoli e del 2-1 contro il Genoa di domenica. Nella penultima trasferta, però, i granata avevano subìto l'1-2 contro il Parma – autore di tre reti complessive – prima del 3-3 all'Olimpico contro la Lazio.

Nonostante questi rendimenti, le quote dei principali bookmaker per la combo "Goal + Over 2.5" oscillano tra 2.60 e 2.67.

A Marassi vedremo gol sia del Genoa che della Cremonese?

La Cremonese giunge al Ferraris a quattro giorni dall'1-1 contro l'Atalanta, che ha visto al 75' Jamie Vardy timbrare il suo primo cartellino in Serie A. Il pareggio degli orobici, arrivato sei minuti dopo, ha prolungato la striscia di quattro gare delle "Tigri" in cui hanno segnato entrambe le contendenti.

Dopo lo 0-0 contro il Parma – il primo di cinque dei ducali nelle ultime cinque giornate – la squadra di Davide Nicola aveva chiuso settembre con l'1-1 a Como. Poi i grigiorossi avevano incassato l'1-4 di San Siro contro l'Inter, prima di tornare subito a muovere la classifica con un altro 1-1 contro l'Udinese.

Il Genoa è ancora in attesa del primo gol in questa Serie A a Marassi, dove da fine settembre aveva registrato lo 0-3 contro la Lazio e lo 0-0 contro il Parma. Ma la prima firma del "Grifone" davanti al proprio pubblico è solo una questione di tempo, perché i rossoblù hanno segnato in tutte le trasferte. Dopo l'1-1 a Como sono arrivati tre 1-2: a Bologna, Napoli e contro il Toro.

Le quote da 2.15 a 2.17 proposte dai principali bookmaker sul segno "Goal" rendono Genoa - Cremonese una delle cinque sfide da tenere d'occhio per scommesse sui gol.

In Cagliari - Sassuolo ci sarà almeno una rete inviolata?

Il Sassuolo disputa la trasferta a Cagliari a quattro giorni dallo 0-1 contro la Roma, capace di rifilare ai neroverdi la prima rete dopo due gare. Dopo l'1-0 contro la Lazio a metà settembre, la squadra di Fabio Grosso aveva registrato l'1-2 al Meazza contro l'Inter e il 3-1 contro l'Udinese. Ma poi gli emiliani avevano incassato l'1-0 a Verona e lo 0-0 a Lecce.

I sardi sono reduci dal 2-2 a Verona di domenica, ma la squadra di Fabio Pisacane non segna all'Unipol Domus dal 13 settembre. Dopo il 2-0 contro il Parma erano infatti arrivati gli 0-2 contro Inter e Bologna, intervallati dall'1-1 a Udine.

Alla luce di questi rendimenti, il segno "No Goal" rientra fra quelli plausibili per la sfida fra sardi ed emiliani. Con le quote dei principali bookmaker che oscillano tra l'1.80 e l'1.90.