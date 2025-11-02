Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoWolfsburg
2 - 3
FIN
team-logoHoffenheim
M. Amoura 14', 56'
W. Burger 31', 62'G. Proemel 50'
(INT 1-1) (FIN 2-3)

Wolfsburg vs HoffenheimRisultati e statistiche,