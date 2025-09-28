Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoVirtus Verona
1 - 1
FIN
team-logoUnion Brescia
F. Toffanin 90' + 7'
D. Di Molfetta 73'
(INT 0-0) (FIN 1-1)

Virtus Verona vs Union BresciaRisultati e statistiche,