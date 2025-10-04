Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoVirtus Verona
2 - 2
FIN
team-logoLecco
L. Munaretti 58'M. Pagliuca 89'
G. Furrer 12'L. Sipos 36'
(INT 0-2) (FIN 2-2)

Virtus Verona vs LeccoRisultati e statistiche,