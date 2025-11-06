Pubblicità
Pubblicità
Europa League
team-logoVfB Stoccarda
2 - 0
FIN
team-logoFeyenoord
B. El Khannouss 84'D. Undav 90' + 1'
(INT 0-0) (FIN 2-0)

VfB Stoccarda vs FeyenoordRisultati e statistiche,