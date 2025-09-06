Pubblicità
Serie C
team-logoUnion Brescia
5 - 0
FIN
team-logoPro Vercelli
M. Zennaro 17'L. Vido 44'A. Spagnoli 69'A. Mercati 90' + 2'T. Maistrello 90' + 6'
(INT 2-0) (FIN 5-0)

Union Brescia vs Pro VercelliRisultati e statistiche,