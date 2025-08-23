Pubblicità
Bundesliga
team-logoUnion Berlino
2 - 1
FIN
team-logoVfB Stoccarda
I. Ansah 18', 45' + 4'
T. Tomas 86'
(INT 2-0) (FIN 2-1)

Union Berlino vs VfB StoccardaRisultati e statistiche,