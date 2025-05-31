Pubblicità
Amichevoli
team-logoTrinidad ed il Tobago
0 - 4
FIN
team-logoGhana
J. Ayew 6'R. Simpson 12'L. Agyekum 58'
(INT 0-3) (FIN 0-4)

Trinidad ed il Tobago vs GhanaRisultati e statistiche,