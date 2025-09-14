Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoTrento
2 - 2
FIN
team-logoAlbinoLeffe
N. Dalmonte 56'Z. Muca 79'
A. Garattoni 1'S. Parlati 36'
(INT 0-2) (FIN 2-2)

Trento vs AlbinoLeffeRisultati e statistiche,