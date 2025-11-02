Pubblicità
Pubblicità
Serie A
team-logoTorino
2 - 2
FIN
team-logoPisa
G. Simeone 42'C. Adams 45' + 3'
S. Moreo 13', 29' (rig)
(INT 2-2) (FIN 2-2)

Torino vs PisaRisultati e statistiche,