Eredivisie
team-logoTelstar
2 - 2
FIN
team-logoFC Volendam
S. Hetli 41'P. Brouwer 45' + 1'
A. Descotte 64', 82'
(INT 2-0) (FIN 2-2)

Telstar vs FC VolendamRisultati e statistiche,