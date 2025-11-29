Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoTeam Altamura
1 - 2
FIN
team-logoSorrento
V. Agostinelli 78'
E. D'Ursi 16' (rig), 42' (rig)
(INT 0-2) (FIN 1-2)

Team Altamura vs SorrentoRisultati e statistiche,