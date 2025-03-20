Pubblicità
Pubblicità
Amichevoli
team-logoTagikistan
0 - 5
FIN
team-logoBielorussia
V. Lisakovich 64', 86'T. Melnichenko 72'E. Yablonski 84'G. Barkovsky 90' + 1'
(INT 0-0) (FIN 0-5)

Tagikistan vs BielorussiaRisultati e statistiche,