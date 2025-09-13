Pubblicità
Pubblicità
Championship
team-logoSwansea City
2 - 2
FIN
team-logoHull City
Z. Vipotnik 40'R. Pereira 57'
O. McBurnie 45'J. Egan 90' + 7'
(INT 1-1) (FIN 2-2)

Swansea City vs Hull CityRisultati e statistiche,