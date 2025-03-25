Pubblicità
Amichevoli
team-logoSvezia
5 - 1
FIN
team-logoIrlanda del Nord
E. Holm 7'B. Nygren 33'K. Sema 59'A. Isak 64'A. Elanga 77'
I. Price 90'
(INT 2-0) (FIN 5-1)

Svezia vs Irlanda del NordRisultati e statistiche,