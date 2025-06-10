Pubblicità
Amichevoli
team-logoSvezia
4 - 3
FIN
team-logoAlgeria
K. Sema 14', 39', 50' (rig)A. Saletros 56'
I. Bennacer 64'Y. Benzia 71'N. Bentaleb 86' (rig)
(INT 2-0) (FIN 4-3)

Svezia vs AlgeriaRisultati e statistiche,