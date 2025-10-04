Pubblicità
Pubblicità
Eredivisie
team-logoSparta Rotterdam
3 - 3
FIN
team-logoAjax
T. Lauritsen 45' + 3' (rig)M. van Bergen 52'J. Kitolano 55'
W. Weghorst 42', 73'O. Gloukh 90' + 7'
(INT 1-1) (FIN 3-3)

Sparta Rotterdam vs AjaxRisultati e statistiche,