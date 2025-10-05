Pubblicità
Pubblicità
LaLiga
team-logoSiviglia
4 - 1
FIN
team-logoBarcellona
A. Sanchez 13' (rig)I. Romero 36'J. Carmona 90'A. Adams 90' + 6'
M. Rashford 45' + 7'
(INT 2-1) (FIN 4-1)

Siviglia vs BarcellonaRisultati e statistiche,