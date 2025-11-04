Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoSeattle Sounders FC
4 - 2
FIN
team-logoMinnesota United
O. Vargas 7', 86'J. Morris 21'D. Musovski 41'
N. Triantis 45' + 1'R. Lod 45' + 6'
(INT 3-2) (FIN 4-2)

Seattle Sounders FC vs Minnesota UnitedRisultati e statistiche,