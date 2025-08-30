Pubblicità
Pubblicità
Eredivisie
team-logoSC Heerenveen
2 - 2
FIN
team-logoGo Ahead Eagles
N. Hopland 45' + 2'J. Trenskow 48'
M. Meulensteen 2'F. Stokkers 90' + 3'
(INT 1-1) (FIN 2-2)

SC Heerenveen vs Go Ahead EaglesRisultati e statistiche,