Pubblicità
Pubblicità
Eredivisie
team-logoSC Heerenveen
2 - 1
FIN
team-logoExcelsior
D. Vente 89' (rig)S. Kersten 90' + 4'
I. Yegoian 11'
(INT 0-1) (FIN 2-1)

SC Heerenveen vs ExcelsiorRisultati e statistiche,