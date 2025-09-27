Pubblicità
Serie C
team-logoSambenedettese
4 - 2
FIN
team-logoJuventus Next Gen
U. Eusepi 12', 28' (rig)A. Zoboletti 73'C. Iaiunese 90' + 6'
S. Deme 16'S. Guerra 58'
(INT 2-1) (FIN 4-2)

Sambenedettese vs Juventus Next GenRisultati e statistiche,