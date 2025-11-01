Pubblicità
Pubblicità
FA Cup
team-logoRotherham United
1 - 2
FIN
team-logoSwindon Town
S. Nombe 5'
O. Palmer 72'D. Oldaker 116'
(INT 1-0) (FIN 1-1) (D.T.S. 1-2)

Rotherham United vs Swindon TownRisultati e statistiche,