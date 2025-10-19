Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoRavenna
0 - 3
FIN
team-logoS.S. Arezzo
C. Tavernelli 48'M. Ravasio 88'M. Varela Djamanca 90' + 5'
(INT 0-0) (FIN 0-3)

Ravenna vs S.S. ArezzoRisultati e statistiche,