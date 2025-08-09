Pubblicità
Eredivisie
team-logoPSV Eindhoven
6 - 1
FIN
team-logoSparta Rotterdam
R. van Bommel 3'I. Perisic 40'S. Dest 45' + 2'J. Veerman 50'G. Til 70'Y. Gasiorowski 77'
S. Ltaief 63'
(INT 3-0) (FIN 6-1)

PSV Eindhoven vs Sparta RotterdamRisultati e statistiche,