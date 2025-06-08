Pubblicità
Pubblicità
UEFA Nations League A
team-logoPortogallo
2 - 2RIG 5 - 3
team-logoSpagna
N. Mendes 26'C. Ronaldo 61'
M. Zubimendi 21'M. Oyarzabal 45'
(INT 1-2) (FIN 2-2) (D.T.S. 2-2)

Portogallo vs SpagnaRisultati e statistiche,