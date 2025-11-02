Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoPortland Timbers
2 - 2RIG 3 - 2
team-logoSan Diego FC
K. Velde 18'G. Guerra 90' + 8'
A. Pellegrino 45' + 12'H. Lozano 51'
(INT 1-1) (FIN 2-2)

Portland Timbers vs San Diego FCRisultati e statistiche,