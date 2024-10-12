Pubblicità
Pubblicità
UEFA Nations League A
team-logoPolonia
1 - 3
FIN
team-logoPortogallo
P. Zielinski 78'
B. Silva 26'C. Ronaldo 37'J. Bednarek 88' (autogoal)
(INT 0-2) (FIN 1-3)

Polonia vs PortogalloRisultati e statistiche,