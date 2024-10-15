Pubblicità
Pubblicità
UEFA Nations League A
team-logoPolonia
3 - 3
FIN
team-logoCroazia
P. Zielinski 5'N. Zalewski 45'S. Szymanski 68'
B. Sosa 19'P. Sucic 24'M. Baturina 26'
(INT 2-3) (FIN 3-3)

Polonia vs CroaziaRisultati e statistiche,