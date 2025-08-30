Pubblicità
Championship
team-logoOxford United
2 - 2
FIN
team-logoCoventry City
W. Lankshear 19'C. Brannagan 75'
H. Wright 12'V. Torp 37'
(INT 1-2) (FIN 2-2)

Oxford United vs Coventry CityRisultati e statistiche,