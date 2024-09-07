Pubblicità
Pubblicità
UEFA Nations League A
team-logoOlanda
5 - 2
FIN
team-logoBosnia ed Erzegovina
J. Zirkzee 13'T. Reijnders 45' + 2'C. Gakpo 56'W. Weghorst 88'X. Simons 90' + 2'
E. Demirovic 27'E. Dzeko 73'
(INT 2-1) (FIN 5-2)

Olanda vs Bosnia ed ErzegovinaRisultati e statistiche,