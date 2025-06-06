Pubblicità
Pubblicità
Amichevoli
team-logoNiger
4 - 3
FIN
team-logoGabon
D. Sosah 4'Y. Oumarou 44'O. Sako 52'I. Djibrilla 66'
J. Allevinah 14'V. Mobili 69'G. Kanga 78'
(INT 2-1) (FIN 4-3)

Niger vs GabonRisultati e statistiche,