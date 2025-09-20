Pubblicità
Ligue 1
team-logoNantes
2 - 2
FIN
team-logoRennes
J. Mwanga 64'Y. El Arabi 90' + 6'
L. Blas 29' (rig)E. Lepaul 35'
(INT 0-2) (FIN 2-2)

Nantes vs RennesRisultati e statistiche,