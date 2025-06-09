Pubblicità
Pubblicità
Amichevoli
team-logoMontenegro
2 - 2
FIN
team-logoArmenia
V. Adzic 5'A. Bulatovic 52'
E. Spertsyan 1', 81'
(INT 1-1) (FIN 2-2)

Montenegro vs ArmeniaRisultati e statistiche,