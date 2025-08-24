Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoMonopoli
2 - 2
FIN
team-logoCosenza
A. Imputato 40'M. Tirelli 57'
A. Florenzi 26'S. Mazzocchi 75'
(INT 1-1) (FIN 2-2)

Monopoli vs CosenzaRisultati e statistiche,