Pubblicità
Pubblicità
Serie A
team-logoMilan
2 - 2
FIN
team-logoPisa
R. Leao 7'Z. Athekame 90' + 3'
J. Cuadrado 60' (rig)M. Nzola 86'
(INT 1-0) (FIN 2-2)

Milan vs PisaRisultati e statistiche,