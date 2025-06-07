Pubblicità
Amichevoli
team-logoMessico
2 - 4
FIN
team-logoSvizzera
S. Gimenez 51'A. Sepulveda 75'
B. Embolo 20'Z. Amdouni 64'D. Ndoye 71'F. Rieder 90'
(INT 0-1) (FIN 2-4)

Messico vs SvizzeraRisultati e statistiche,