Amichevoli
team-logoMalta
1 - 4
FIN
team-logoBosnia ed Erzegovina
P. Mbong 60' (rig)
A. Memic 16'H. Tabakovic 53', 84'N. Omerovic 86'
(INT 0-1) (FIN 1-4)

Malta vs Bosnia ed Erzegovina