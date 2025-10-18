Pubblicità
Bundesliga
team-logoMagonza 05
3 - 4
FIN
team-logoBayer Leverkusen
J. Lee 34'N. Amiri 71' (rig)A. Sieb 90'
A. Grimaldo 11' (rig), 11' (rig), 45' + 3'C. Kofane 24'M. Terrier 87'
(INT 1-3) (FIN 3-4)

Magonza 05 vs Bayer LeverkusenRisultati e statistiche,