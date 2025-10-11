Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoLR Vicenza
2 - 1
FIN
team-logoVirtus Verona
C. Morra 5'F. Benassai 84'
M. Fabbro 27'
(INT 1-1) (FIN 2-1)

LR Vicenza vs Virtus VeronaRisultati e statistiche,