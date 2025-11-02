Pubblicità
Serie C
team-logoLR Vicenza
2 - 1
FIN
team-logoGiana Erminio
L. Caferri 47'R. Talarico 90' + 2'
N. Previtali 75'
(INT 0-0) (FIN 2-1)

LR Vicenza vs Giana ErminioRisultati e statistiche,