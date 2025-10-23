Pubblicità
Pubblicità
Europa League
team-logoLille
3 - 4
FIN
team-logoPAOK Salonicco
B. Andre 57'H. Igamane 68', 78'
S. Meite 18'A. Zivkovic 23', 74'G. Konstantelias 42'
(INT 0-3) (FIN 3-4)

Lille vs PAOK SaloniccoRisultati e statistiche,