Pubblicità
Pubblicità
LaLiga
team-logoLevante
2 - 2
FIN
team-logoReal Betis
I. Romero 2'Etta Eyong 10'
J. Hernandez 45' + 2'P. Fornals 81'
(INT 2-1) (FIN 2-2)

Levante vs Real BetisRisultati e statistiche,