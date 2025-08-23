Pubblicità
LaLiga
team-logoLevante
2 - 3
FIN
team-logoBarcellona
I. Romero 15'J. Morales 45' + 7' (rig)
Pedri 49'F. Torres 52'U. Elgezabal 90' + 1' (autogoal)
(INT 2-0) (FIN 2-3)

Levante vs BarcellonaRisultati e statistiche,