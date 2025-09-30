Pubblicità
Serie B
team-logoJuve Stabia
2 - 1
FIN
team-logoMantova
M. Ruggero 5'L. Candellone 20'
L. Mancuso 90' + 5'
(INT 2-0) (FIN 2-1)

Juve Stabia vs MantovaRisultati e statistiche,