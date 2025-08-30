Pubblicità
Pubblicità
Championship
team-logoIpswich Town
2 - 2
FIN
team-logoDerby County
J. Greaves 33'J. Clarke 90' + 16' (rig)
C. Morris 50' (rig)R. Brewster 70'
(INT 1-0) (FIN 2-2)

Ipswich Town vs Derby CountyRisultati e statistiche,