Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoInter Miami CF
3 - 1
FIN
team-logoNashville SC
L. Messi 19', 90' + 6'T. Allende 62'
H. Mukhtar 90' + 11'
(INT 1-0) (FIN 3-1)

Inter Miami CF vs Nashville SCRisultati e statistiche,