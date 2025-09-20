Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoInter Miami CF
3 - 2
FIN
team-logoDC United
T. Allende 36'L. Messi 66', 85'
C. Benteke 53'J. Murrell 90' + 7'
(INT 1-0) (FIN 3-2)

Inter Miami CF vs DC UnitedRisultati e statistiche,